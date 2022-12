Dans la bulle des Bleus au Qatar

On a beau cherché, difficile de trouver la moindre trace de tension mardi chez les Bleus. Le dernier entraînement est encore l'occasion pour Antoine Griezmann de répandre sa bonne humeur. Et cela n'empêche pas le travail bien fait, une exigence du capitaine Hugo Lloris. "On a tous envie de continuer l'aventure le plus loin possible. Et ça ne demande pas une concentration extrême. Ça ne nous empêche pas d'avoir des petits moments agréables en dehors du terrain en passant du temps ensemble", a-t-il déclaré. Car c'est surtout dans l'intimité que le groupe se resserre à travers des jeux, des célébrations comme le record de sélections d'Hugo Lloris, 143, l'hommage à Antoine Griezmann et ses 28 passes décisives, un autre record, ou encore l'anniversaire d'un membre du staff qui déclenche l'hystérie chez les joueurs. Ils appellent ça leur "bulle" dans laquelle s'est mise quelques absents comme Paul Pogba, loin des yeux, mais près du cœur. Un autre champion du monde, Blaise Matuidi, est dans l'avion pour les rejoindre au Qatar. Il espère bien comme nous une victoire face au Maroc. Ce serait l'assurance de s'offrir d'autres clowneries, d'autres entraînements enjoués. En résumé, du bonheur etsi possible, jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage D. Piereschi, A. Dubail