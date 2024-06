Dans la cité la plus peuplée de Nouméa : le retour au dialogue

La cité de Magenta a 850 logements et 2 000 habitants. La moitié des locataires gagne moins que le revenu minimum. Ici, la violence était parmi les plus importantes pendant la crise. La banque, l’office HLM et le commissariat ont été incendiés. Dans les conditions actuelles, comment redonner vie au quartier ? Aux pieds des immeubles, des parents participent à un groupe de parole. André Waneux, ancien pompier, est une figure respectée, il a pris l’initiative. 20% des jeunes n'ont pas d’emploi, la moyenne calédonienne est de 12%. Ils exercent des professions moins bien payées. Pour renouer le dialogue avec des jeunes parfois désœuvrés, des pères de famille leur préparent des repas gratuits. Les plus petits devraient être à l’école, mais tous les établissements ont fermé leurs portes. C’est une catastrophe dans les familles défavorisées. Les mamans tentent de compenser et donnent la leçon. Le 17 juin, ils devraient pouvoir regagner leurs établissements et pourront peut-être laisser derrière a ces mauvais souvenirs. TF1 | Reportage S. Bougriou, F. Maillard, L, Gorgibus