Dans la commune de Guillestre : la coulée de boue a tout emporté

Dans ce quartier du Guillestre, la boue a tout englouti. Une habitante nous montre l'ampleur des dégâts dans son garage. À l'intérieur, les hommes de la sécurité civile essaient de sauver ce qu'ils peuvent. Dans ce lotissement, devant l'ampleur des dégâts, les habitants sont résignés. Et selon les pompiers, les difficultés sont loin d'être terminées. En fin d'après-midi de ce 02 décembre, certaines rues ont toujours des allures de torrent. En contrebas, les commerces aussi ont été dévastés, comme le magasin "Décor Meubles". Le gérant, Laurent Isnardon, nous emmène voir ce qu'il reste de son stock. "À quinze jours de Noël, on était bien chargés au niveau stock, et on a quasiment tout perdu", lance-t-il. Magali Coste, a elle aussi, a tout perdu. Propriétaire d'un supermarché, elle attend l'arrivée d'une benne pour essayer de dégager le maximum de boue à l'intérieur de son local. Magali attend désormais la visite des experts en assurances. Dans les trois communes des Hautes-Alpes touchées par les inondations, 250 pompiers restent mobilisés. TF1 | Reportage T. Misrachi, A. Chomy