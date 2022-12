Dans la tête de Didier Deschamps

Avec son adjoint, il y a cru jusqu'au dernier tir au but. Mais non, Hugo Lloris ne l'a pas arrêté, l'Argentine est bien sacrée. Didier Deschamps avait aussi les objectifs braqués sur lui. Dans cette première période catastrophique, il a bien tenté de réveiller ses joueurs, comme Olivier Giroud. En vain. À la 21e minute, en visionnant le ralenti, l'arbitrage ne l'a pas vraiment convaincu. Deux buts en 36 minutes, il décide alors déjà de changer deux joueurs et repositionne Mbappé au centre de l'attaque. Nous sommes alors en deuxième mi-temps. Kolo Muani est déséquilibré, le carton rouge ne sera pas donné, mais le festival Kilian Mbappé va commencer. C'est là, après l'égalisation que le sélectionneur va libérer toute sa rancœur contre le banc argentin, lui demandant de se taire, bien trop provocateur. En prolongations, des chansons portent contre ses joueurs. Dans la foulée, Messi et Mbappé se répondent, 3-3. Puis les tirs au but, Deschamps a eu de mal à les regarder. En chef de file, il aura un petit geste pour chaque joueur. Mais même dix années à ce poste, dans ce moment-là, il ne peut plus faire grand-chose. TF1 | Reportage