Dans l'attente d'une date de déconfinement, les restaurateurs se sentent oubliés

Les restaurants ne pourront pas rouvrir leurs portes le 11 mai prochain. Ils attendent encore de connaître la date précise à laquelle ils pourront rallumer les fourneaux. Le gouvernement prendra sa décision fin mai pour une éventuelle réouverture le 2 juin. Des milliers d'établissements sont aujourd'hui au bord de la faillite. Les restaurateurs sont donc tiraillés entre l'envie pressante de rouvrir et la peur d'une reprise prématurée sans clients.