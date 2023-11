Dans le Pas-de-Calais : 24 heures dans un village inondé

Mercredi soir, Stéphane est très inquiet. Il pleut depuis la matinée. Après avoir baissé, l'eau remonte de plus en plus. Dans sa résidence, il a déjà entamé de gros travaux, arraché tout le papier peint et enlevé le parquet. Un peu plus loin, à l'entrée du village, les voitures doivent à nouveau faire demi-tour. La première adjointe, Isabelle Tartare, fait le tour du village à la rencontre des habitants. Plusieurs maisons ont subi de gros dégâts. Dans son bureau, transformé en capharnaüm, le maire du village fait le point avec ses adjoints afin de tout remettre en état. Des parents et des élèves font également de même à l'école recouverte de boue. Des habitants sont même venus en aide alors que leurs maisons ont été inondées. Sur les hauteurs d'Hesdigneul-lès-Boulogne, plusieurs véhicules de pompiers sont venus en renfort. À l'intérieur de la salle des fêtes, transformée en PC crise, on retrouve le maire, des élus et plusieurs pompiers de Paris, comme des Yvelines, venus prêter main-forte. Sur le parking, un zodiaque des pompiers est positionné pour la nuit. À Hesdigneul-lès-Boulogne, il ne reste qu'une seule route praticable. Il pleut beaucoup. Il est probable que le village soit à nouveau coupé du monde. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas