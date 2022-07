Dans le secret du renseignement militaire

On les surnomme "les grandes oreilles", et vous ne verrez aucun de leurs visages. Chaque jour, une centaine de militaires s'engouffrent dans ce très long couloir. Tout au bout, nous arrivons dans un bunker. Quelle que soit la situation, 24h/24, ils interceptent des communications aux quatre coins du globe. La spécialité de Christopher, ce sont les échanges en morses. Il cible les réseaux de communication de sites militaires, d'armées régulières ou non. Sa voisine Alexandra surveille des échanges radio en arabe. Quant à Sophia, c'est une langue qui nous est très peu familière. Ce sont des signaux électromagnétiques. Par exemple, ce sont des données transmises par téléphone, par satellite ou encore entre plusieurs engins militaires connectés. Les messages codés les plus complexes sont envoyés à Creil, au siège de la direction du renseignement militaire, à 500 km de là. L'un des experts a travaillé plusieurs jours pour décoder des signaux assez complexes. En plus d'anticiper les intentions des adversaires potentiels, il faut aussi identifier tout nouvel armement. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage E. Lefebvre, X. Boucher