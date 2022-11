Dans le Val-de-Marne, un distributeur de billets attaqué à l'explosif

La porte du distributeur a volé de l’autre côté de la chaussée et s’est encastrée dans un portail. Il est 3h30, cette nuit, lorsque trois hommes cagoulés font sauter le distributeur à l'explosif. Un travail de professionnels et une cible choisie : un appareil isolé. “J’ai entendu une grosse explosion. Je me suis réveillé. je n’aurais jamais cru qu’ils allaient faire sauter le distributeur de billet”, s’étonne cet habitant. En dix minutes à peine, une odeur de brûlé, quelques billets au sol, les malfaiteurs ont disparu et avec eux, plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les caméras de vidéosurveillance filment leur fuite parfaitement organisée. Ce mardi soir, ils sont toujours recherchés. La peine moyenne est de deux à cinq ans de prison. Bien moins risqué qu’un braquage de banque pour un butin pouvant aller jusqu'à 150 000 euros. Depuis le mois d’août, c’est au moins la cinquième attaque à l’explosif ou au gaz. Pourtant, certains appareils sont désormais équipés d’un système de neutralisation. Concrètement, une encre indélébile qui marque les billets volés, mais 50 000 distributeurs de France n’en sont pas encore tous équipés. TF1 | Reportage F. De Juvigny, M. Bajac, F. Le Goïc