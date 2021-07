Dans les clubs de vacances aussi, le personnel manque à l'appel

Leur métier : réparer les clôtures, tailler les haies, mais faute de personnel cette année dans ce camping à Narbonne, ils aident à faire le ménage. Cette année est plus complexe, car les saisonniers ont déserté au fil des confinements. Trop d'incertitudes, beaucoup ont changé de métier. Même constat dans ce club de vacances à Gruissan (Aude). Les équipes sont complètes depuis la semaine dernière seulement. Neuf animateurs à recruter et très peu de cv. Le rapport de force recruteur-candidat a basculé. Au VVF Occitanie, ils sont une quarantaine prêts à travailler tout l'été. Une première saison pour 60% d'entre eux. D'ordinaire, il n'y avait que 30% de nouvelles recrues chaque année. Le directeur Gilles Crespo se retrouve avec des saisonniers beaucoup plus jeunes qui ont 19, 20, 21 ans qui sortent à peine de l'école. En cuisine, à la découpe, un étudiant en hôtellerie de 19 ans. L'enjeu maintenant est de fidéliser ses saisonniers pour l'été prochain.