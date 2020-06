Dans les coulisses d'Angels, le costumier des stars à Londres

La tenue mythique d'Indiana Jones, le manteau de John Snow dans "Game of Thrones" ou encore la robe rouge de Judy Garland portée par Renée Zellweger. Tous ces costumes sont tous à Londres, dans le stock d'Angels. Ce dernier compte deux millions de vêtements. Le cinéma, le théâtre et la télé y dénichent leurs trésors.