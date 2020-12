Dans les coulisses de la conception du prochain porte-avions français

Projetons-nous en 2038. Cette année-là, notre pays sera doté d'un tout nouveau porte-avions à propulsion nucléaire. Le Charles de Gaulle mis en service il y a 20 ans aura fait son temps. En visite à l'usine Framatome au Creusot en Saône-et-Loire, Emmanuel Macron a officialisé l'ouverture de ce chantier colossal et onéreux. On estime que le futur porte-avions coûtera 5 milliards d'euros. Exceptionnellement, nous sommes autorisés, à entrer sur ce site de la très discrète DGA ou direction générale de l'armement. C'est le fleuron de la marine française. Le Charles de Gaulle peut déployer jusqu'à 40 avions de chasse, au plus près du conflit, en tout point du globe. Vingt ans après son entrée en service, son remplacement vient d'être officialisé. Son successeur n'est encore qu'un embryon. Tous les bateaux militaires ont été conçus par ce centre. Toujours en taille réduite. En taille réelle, il n'y a qu'une seule version, le vrai bateau. Pour Laurent Le Saint, directeur à la DGA techniques hydrodynamiques, "il faut faire bien dès la première fois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études dès le départ, et qu'il faut faire beaucoup d'essais sur maquette pour pouvoir déterminer sa vitesse, ses performances manœuvrières et son comportement quand il est soumis aux vagues". Et ces études prendront des années. L'essentiel des recherches se fait par simulation. D'innombrables essais avant la mise à l'eau de ce futur porte-avions qui sera plus grand et plus puissant que l'actuel Charles de Gaulle.