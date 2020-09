Dans les coulisses de la rénovation du grand orgue de Notre-Dame de Paris

Cet instrument est l'un des rares joyaux situés à l'intérieur de Notre-Dame de Paris à avoir été à peu près épargnés par les flammes lors de l'incendie de 2019. Mais le grand orgue a été abîmé par la poussière de plomb et les milliers de litres d'eau déversés par les pompiers. La restauration de cet instrument monumental a commencé au mois d'août. Elle devrait durer quatre ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.