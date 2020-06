Dans les coulisses de la réouverture de la Tour Eiffel

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la Tour Eiffel a été éloignée de ses visiteurs pendant trois mois. En attendant sa réouverture, la Dame de Fer se prépare afin d'accueillir à nouveau ses visiteurs dans les meilleures conditions. Le port du masque y est obligatoire. Dans un premier temps, les ascenseurs ne seront pas accessibles au public. Le marquage au sol est installé dans toutes les zones où les visiteurs s'arrêtent pour admirer la vue. Près de 700 personnes travaillent de nouveau pour la Tour Eiffel. Les boutiques vont rouvrir et les restaurants, comme le troisième étage, accueilleront les visiteurs un peu plus tard. D'après le directeur général de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, Patrick Branco Ruivo, ce monument le plus visité de l'Hexagone accuse une perte de neuf millions d’euros par mois depuis le début du confinement. A partir du 25 juin, il envisage d'accueillir six à sept mille personnes par jour, soit trois fois moins qu'une journée normale à cette période. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.