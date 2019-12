Dans les coulisses des négociations sur les retraites

Le Premier ministre Édouard Philippe a réaffirmé ce mardi à l'Assemblée nationale qu'il ira au bout de la réforme des retraites. Le sort de cette dernière dépend en partie des négociations entre le gouvernement et les syndicats qui démarre officiellement mercredi 18 décembre. Car en réalité, les contacts n'ont jamais été coupés avec la CFDT. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.