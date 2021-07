Dans les coulisses des start-up de livraison ultra-rapide

Que ce soit à vélo ou en voiturette électrique, ils tentent de révolutionner la livraison alimentaire. Tout cela en promettant des prix cassés, et ce, dans des délais toujours plus courts. Flink, Cajoo, Dija, Gorillas... Qui sont ces nouvelles enseignes, la plupart étrangère, bien décidée à faire de l'ombre aux grandes distributions ? À Valenciennes, la marque néerlandaise "Pic nic" vient de s'installer avec la promesse ambitieuse "profiter du meilleur prix tout en étant livré gratuitement". Suffisant pour convaincre Cassandra, qui jusque-là payait 10 euros de frais pour être livré. Sa commande, elle l'a passé sur son téléphone, pas besoin d'aller en magasin. Pour réduire ses coûts, la marque a préféré investir dans un immense entrepôt proposant 7 000 références. Résultat, pas de stock et une commande sur-mesure livrée le lendemain. C'est comme cela que la marque casse ses prix tout en étant rentable. À Paris, l'enseigne allemande Flink propose un autre service. Celui de livrer très vite les commandes. Une promesse de livraison en dix minutes. À l'intérieur du magasin, tout est pensé pour gagner du temps. La suite dans le reportage ci-dessus.