Dans les coulisses du concert des Enfoirés

Depuis l'appel de Coluche, il y a 35 ans, les artistes donnent un peu de leur talent pour la bonne cause. Ils sont 46 artistes à avoir répondu présent cette année 2020, et certains depuis les débuts de l'aventure en 1992. D'autres comme Black M, Vitaa ou la jeune gagnante de The Voice 2018, Maëlle sont en revanche là pour la première fois. Et ils ont très peu de temps pour répéter.