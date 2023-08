Dans les coulisses du supermarché de vos vacances

Il ne doit manquer de rien. Toute la journée, les 196 employés du supermarché de la côte atlantique, en Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), vont se relayer pour satisfaire les clients les plus exigeants. L'été est la saison la plus importante pour le magasin. Nous vous emmenons dans ses coulisses. À 5 heures du matin, c'est l'arrivée du premier camion. Il y a cinq livraisons quotidiennes et un réapprovisionnement au pas de course, en rayon. C'est une ruche en plein préparatif. Pendant que certains rangent, d'autres préparent leurs étales. Ici c'est un peu Rungis. La poissonnerie est la star de l'été. Il y a l'arrivage quotidien de la pêche locale et des indispensables moules, soit 300 kilos vendus par jour. C'est la même effervescence côté boulangerie. C'est ensuite le dernier brief des équipes sur les produits en tête de gondole. Au total, 46 000 pièces de melons seront vendues en juillet et en août. Le compte à rebours s'accélère quand les cartons sont encore jonchés sur le sol. L'équipe ménage entre en scène. Et à 8h30, tout est prêt pour l'ouverture des portes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payro, L. Gorgibus