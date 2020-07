Dans les coulisses d'un ferry entre la Corse et le continent

La plupart des touristes arrivent de Toulon la veille en voiture pour embarquer à bord du Mega Smeralda. Une équipe range 560 voitures dans les soutes. Dans la passerelle de commandement, le commandant choisit la route et la vitesse du bateau en fonction de la météo. Ce navire est un hôtel flottant où 500 repas sont servis chaque soir, et dont les chambres froides regorgent de tonnes de nourritures.