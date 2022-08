Dans les coulisses d'une paillote : au service des vacanciers

Une étendue de 125 transats alignés, 35 lits les pieds dans le sable et un restaurant de 150 couverts vue sur la mer. Bienvenue dans l’une des plus grandes paillotes de la côte méditerranéenne. Avant l’ouverture, Omar et son équipe préparent la vitrine de la paillote, la plage privée. Ici, tout disparaît fin septembre, il faut donc attirer un maximum de clients en seulement cinq mois. Tout est minutieusement pensé pour les séduire. Comptez tout de même 60 euros pour un lit les pieds dans le sable. Au même moment, le chef réceptionne les produits frais dans l’arrière cuisine. Mais dans une petite chambre froide, il n’a de stock que pour deux jours à peine. L’espace est volontairement réduit. À l’heure du déjeuner, les réservations s’enchaînent, les serveurs sont débordés. Des allers-retours en continu entre le bar et le sable, toujours avec le sourire. En cuisine, pas le temps de souffler. Les salariés préparent plus de 500 plats en un service sous une chaleur écrasante. Contrairement à de nombreux paillotes, leurs plats sont fait-maisons. Entre plage privée, la concurrence est rude, alors le chef mise sur la qualité des produits. Preuve que la formule rapporte : cette paillote réalise 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, seulement de mai à septembre, plus que de nombreux restaurants sur une année entière. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia, L. Deschateaux