Dans les entrailles du viaduc de Millau

Depuis 20 ans, sa silhouette élégante fait partie du paysage et lorsque vous enjambez la vallée du Tarn pendant 2,5 kilomètres sur ce géant de béton et d'acier, la réaction est toujours la même. Mais si vous êtes cinq millions, chaque année, à rouler sur le pont, ils ne sont que quelques-uns à pouvoir emprunter le chemin sous le viaduc et encore moins nombreux, comme Éric, à posséder les clefs d'une porte. Elles nous ouvrent les entrailles du colosse et, à l'intérieur, c'est comme si on entendait battre son cœur. Ce matin-là, une inspection régulière est programmée. Elle débute à l'intérieur du tablier. Environ 36 000 tonnes de caissons en acier soudés soutiennent les voies de circulation du viaduc. Attention à la tête, car, soudain, dans l'obscurité, les extrémités des haubans apparaissent. Sous la route, on entend aussi le viaduc respirer avec, partout, des déshumidificateurs, car l'eau, c'est dehors. Dehors, c'est aussi notre objectif. Mais pour cela, il va falloir grimper au sommet du pilier numéro un. C'est 25 minutes de montée sur des échelles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Dupont, V. Pierron