Dans les rayons : la revanche des invendus

Des fruits et légumes mal-aimés partaient encore il y a peu à la poubelle. Aujourd'hui, ils atterrissent dans nos rayons anti-gaspillage. Cela est maintenant pratiqué par les grandes distributions et les commerces en ligne. Il y a aussi des épiceries spécialisées comme à Aix-en-Provence. Le magasin Yapagaspi, propose de l'alimentaire, mais aussi de la cosmétique et du vin à prix cassé. Certains industriels refusent les produits qui ne rentrent pas dans la norme. Cela concerne la taille comme la couleur. Maeva les achète pour éviter aux producteurs de les jeter. C'est aussi le même cas pour les produits avec des problèmes d'étiquetage. Grâce à ses petits défauts, les produits font jusqu'à 50% moins cher. On est de plus en plus nombreux à en profiter. Cette pratique est vue dans des épiceries ou sur internet. Emmanuel commande une partie de ses courses sur le site Willy anti-gaspi, depuis un an. Il y a notamment des produits proches de leurs dates limite. Son objectif est de réduire son budget alimentation, et c'est réussi. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Simon-Legall, M. Ramaugé