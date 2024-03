Dans les rayons : où sont passées les nouveautés ?

Ce jour-là, nous sommes allés au supermarché pour trouver des nouveautés, des recettes originales ou un format inédit. Mais nous avons du mal à les trouver. Pourquoi les marques semblent-elles innover moins ? Nous avons posé la question à Jean-Christophe Sibileau, directeur général du groupe St Hubert. "Il est important d'être assez certain de chance de succès des innovations que l'on développe avant de pouvoir les lancer. Le coût de l'échec peut être fatal pour nous entreprise", explique l'industriel. Il n'est pas le seul à renoncer aux nouveautés. Une étude récente a montré que la part des innovations a reculé dans les rayons en six ans. C'était de deux articles sur cent en 2017. C'est moins d'un article sur cent en 2023. Mais innover reviendrait à proposer aux consommateurs des denrées plus chères, et les industriels le savent. Ce que cherchent les clients, ce n'est pas la nouveauté, mais des prix plus attractifs. Mais pour Cécile Chamaret, professeure en marketing de l'innovation à l'École Polytechnique, l'absence de nouveauté soulève un risque que les clients finissent par se lasser et acheter moins. "C'est un risque d'abord pour les distributeurs, parce que les consommateurs, aujourd'hui, ont plus tendance à faire du drive, donc à moins dépenser puisqu'ils rationalisent leurs achats. Finalement, on n'a plus d'achat d'impulsion, comme on peut la voir quand on est en magasin", prévient l'experte. Si les inondations sont de moins en moins présentes dans les rayons, c'est aussi parce que d'autres produits prennent peu à peu leur place. Les marques des distributeurs plébiscités par les Français pour leur prix plus attractif. TF1 | Reportage B. Garguy Chartier, L. Deschateaux, Q. Trigodet