Dans les stations de haute montagne, les gendarmes veillent au respect du confinement

Même en montagne dans des vallées reculées, le confinement doit s'appliquer à la lettre. Exercice de corde, escalade, vélo sur le balcon, ... Les gendarmes spécialisés dans les secours en montagne continuent de s'entraîner dans la caserne pour garder la forme. L'une des missions du PGHM consiste aussi à surveiller le massif et d'aller à la rencontre d'habitants totalement coupés du monde.