Dans les tranchées avec les soldats russes

À l'arrière, côté russe, les blindés, le carburant, les hommes convergent pour ravitailler les positions de l'armée sous la pression ukrainienne. À l'approche du front, nous traversons les premières lignes défensives russes, qui sont faites de tranchées et de blocs en béton antichars. Dans la vidéo en tête de cet article, vous verrez les tranchées creusées par les Russes, il y a à peine quatre mois. Elles sont plus profondes et mieux bâties. Elles sont occupées par les hommes mobilisés en septembre dernier. En face, l'artillerie tonne. Les positions ukrainiennes sont à un kilomètre de là. Les champs, qui sont devant les tranchées, sont minées. Ce qui rend la contre-offensive de l'adversaire assez difficile. Sur la défensive, les Russes continuent de harceler l'armée ukrainienne, depuis les lisières, avec des lance-grenades automatiques. Un mur de feu entretenu par l'artillerie et par l'aviation. L'armée russe communique activement avec des vidéos et tente d'imposer le récit d'une offensive ukrainienne qui patine. Elle a recours à toutes les armes, des plus sophistiquées aux plus artisanales. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle, E. Dabbakh