Dans l'Eure : mystérieuse disparition d'une cycliste

Un meurtrier mais pas de victime. En mars dernier, une Audi A4 noire immatriculée en Pologne fauche une cycliste sur une petite route de l'Eure. Le conducteur cache le corps dans un bois, retourne chez lui chercher les outils pour l'enterrer. À son retour, la cycliste est toujours vivante. Il va alors l'achever avec une pelle. Cette histoire, c'est celle qu'aurait racontée le tueur présumé à une ex-compagne qui va alerter les gendarmes. Cela fait huit mois qu'il cherche la clé de cette énigme. "La principale difficulté dans cette enquête, c'est de retrouver le corps de la victime. Dans ce dossier, on a plusieurs témoignages qui nous ont conduits vers cette zone boisée. Et malheureusement, les recherches sont restées vaines à ce jour", déclare le colonel Thierry Jourdren, commandant de la section de recherche de Rouen, Gendarmerie nationale. La voiture impliquée dans l'accident est retrouvée calcinée. Pour les gendarmes, le conducteur aurait tenté d'effacer des éléments de preuve et même découpé le vélo de la victime avant de le jeter dans une déchetterie. Qui est cette cycliste ? Pas de corps, pas d'identité, seulement une description sommaire. TF1 | Reportage B. Guenais, Q. Trigodet, A. Guillet