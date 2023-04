Dans nos rayons : va t-on manquer de mozzarella ?

La mozzarella est un produit en danger, mais toujours aussi recherché sur ce marché italien, en image. Un fromage frais dont les Français raffolent aussi. Nous en avons consommé en moyenne chacun, plus d’un demi-kilo en 2021, plus que le camembert. Mais cette année 2023, le fromage italien pourrait bien manquer dans nos rayons. Dans son étable, Filippo Pavone, propriétaire de l'entreprise agricole “Pavone” en Italie, nourrit 60 bêtes pour produire du lait. Deux fois par jour, les vaches passent à la traite. Un litre de lait lui coûte désormais 30 % de plus que l’an dernier à produire. Dans les Pouilles, l’une des premières régions productrice de mozzarella, une ferme sur dix est aujourd’hui en sursis. Le principal syndicat agricole italien tire la sonnette d’alarme. Pourtant, les transformateurs ont déjà mis la main à la poche. Ici on dépense moitié plus que l’an dernier pour se fournir en lait et les surcoûts s’accumulent. Pour faire cailler le lait, façonner la pâte de fromage, l’emballer et l’expédier partout en Italie et en Europe, Giovanni D’Ambruoso, président-directeur général de Deliziosa, a vu ses factures d'énergie s'envoler. Sa mozzarella lui coûte 40 % de plus que l’an dernier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa