Dans nos rayons : vers une incontournable pénurie de jus d'orange ?

Le jus d'orange est un incontournable du petit déjeuner qui n'échappe pas à l'inflation. En deux ans, son prix a déjà augmenté de 20 %. Les consommateurs remarquent que l'augmentation est assez flagrante. Et ça n'est pas près de s'arrêter. En rayon, le litre pourrait bien coûter quinze centimes de plus cet été. Pour cause, les industriels paient le concentré d'orange de plus en plus cher. "En 2022, nous avons payé 2 300 à 2 400 euros la tonne du concentré d'orange. Aujourd'hui, on arrivait à 3 500 à 3 600 euros", précise Jérôme Vasseneix, directeur du site LSDH (Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel) - Site JFA, Sarre-Union (Bas-Rhin). Dans cette usine en Alsace, il a donc fallu s'adapter en retravaillant les recettes ou en utilisant du pur jus plutôt que du concentré. Si le concentré d'orange est plus cher, c'est qu'il est plus rare. Les principaux pays producteurs ont été frappés par des aléas climatiques comme aux États-Unis, en Europe ou en Amérique Latine. Seul le Brésil résiste. Ce pays est le plus gros producteur mondial en concentré de jus d'orange avec 12,6 de tonnes produites. Mais selon les spécialistes, ce n'est pas suffisant pour remplir nos rayons. Les difficultés d'approvisionnement devraient durer jusqu'au mois d'octobre. Ce qui correspond à la fin de la prochaine récolte des oranges brésiliennes. TF1 | Reportage L. Deschateaux, P. Vogel, J. Pasquier