Dans nos voitures : du chanvre ou de l'ananas pour remplacer le plastique !

C'est invisible à l'œil nu. Mais à l'intérieur de cette nouvelle Renault, il y a du chanvre. Pour l'instant, l'habitacle d'une voiture, c'est surtout du plastique et le plastique, c'est fabriqué à partir de pétrole, donc très polluant. Pour changer cela, la paille de chanvre est de plus en plus convoitée. Dans la coopérative agricole Interval, à Arc-lès-Gray, les ventes à l'industrie automobile représentent déjà 20 % du chiffre d'affaires. Comment le chanvre se retrouve intégré dans une voiture ? La réponse est à une heure de route de là, chez APM (Automotive Performance Materials), une usine unique en Europe. La poudre de chanvre y est mélangée à du plastique traditionnel. Cela pollue moins. Des billes de plastique servent à fabriquer la partie invisible d'une planche de bord. Le prototype d'un sous-traitant automobile comporte seulement 20 % de plastique issu du pétrole, encore une exception aujourd'hui. En plus du chanvre, d'autres plantes seront utilisées à l'avenir pour réduire la barre du plastique traditionnel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Petit, A. Gay