Dans notre assiette : que mangera-t-on demain ?

En 2050, si on ne change rien à notre façon de consommer, il faudrait deux planètes et demi pour tous nous nourrir. Le contenu de nos assiettes va devoir évoluer. À quoi ressemblera-t-il ? Premier changement dans nos assiettes, il y aura beaucoup moins de viandes. Aujourd'hui, les Français en mangent en moyenne 85 kilos par an. La viande ne va pas complètement disparaître de nos assiettes, mais dans le futur, elle ne viendra plus forcément de l'animal, elle sera produite en laboratoire. La production de viande de synthèse existe déjà et le principe est plutôt simple. Elle est fabriquée à partir de cellules-souches prélevées sur un animal. On les transfère ensuite dans des grosses cuves, où l'on reproduit les conditions idéales de croissance. Nos assiettes du futur seront surtout beaucoup plus végétales. La moitié sera composée de fruits et de légumes, soit 500 grammes par jour, c'est presque le double de notre consommation actuelle. Les céréales et les légumineuses seraient, elles aussi, plus présentes, mais ce ne seront pas les mêmes que celles qu'on mange aujourd'hui. Il y a aura aussi des aliments plus surprenants. Dans une usine en Bourgogne, on élève des insectes. Au total, 300 tonnes de larves et des scarabées sont nourris et stockés avant d'être transformés. Aujourd'hui, ils servent à nourrir les animaux, mais dans le futur, ils pourraient bien finir dans nos assiettes. TF1 | Reportage L. Deschateaux, B. Hacala, M. Neboth, T. Gippet