Dans quelle hypothèse un reconfinement est-il possible ?

Un médecin de la santé publique a modélisé l'évolution de l'épidémie, en tenant compte du port du masque grand public et de la distanciation physique. Mais cela ne suffira pas à limiter la circulation. Une scientifique rappelle aussi que la levée du confinement ne signifie pas la fin de l'épidémie. Alors, un reconfinement est-il envisageable ?