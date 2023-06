Dans un village libéré : au cœur de la contre-attaque ukrainienne

Des chars détruits, des villages fantômes où flottent de nouveau des drapeaux ukrainiens... Dans la vidéo en tête de cet article, découvrez les premières images de l'armée russe en déroute au sud de l'Ukraine. Et au sol, on voit les dépouilles de plusieurs soldats russes tués au combat il y a plusieurs jours. À quelques kilomètres de là, nous avons rencontré les troupes ukrainiennes qui reviennent du front. Ils se cachent dans les forêts à l'abri de l'artillerie russe qui ralentit leur avancée ces derniers jours. "On doit rester invisible et bouger en quelques minutes en cas d'attaque. En ce moment, les drones russes nous recherchent", nous a confié Yager, membre de l'armée ukrainienne. Des chars de l'époque soviétique sont mobilisés. Certains soldats ukrainiens ne sont protégés par aucun blindage dernier cri, ils gardent pourtant le sourire, après les dernières victoires. Ces combats montrent que l'armée russe ne s'est pas retirée rapidement au début de l'offensive. Par tous les moyens, encore maintenant, elle cherche à ralentir l'avancée de l'armée ukrainienne qui se trouve à une dizaine de kilomètres des premiers villages libérés. Il y a aussi des morts du côté ukrainien. Partout, on entend le bruit des combats. Nous étions invités dans le quartier général de l'une des unités, dans un sous-sol à l'abri des obus. Beaucoup de matériels fournis par l'Occident comme des canons Caesar français sont aussi engagés dans la bataille. TF1 | Reportage B. Christal, L. Lassalle, F. Amzel