Danse sur glace : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron décrochent l'or aux JO !

Nos deux patineurs ont tant rêvé de ce moment qu'ils ont chanté La Marseillaise de toute leur force. En effet, Gabriella Papadakis l'a expliqué après leur sacre. En 2018, le couple était passé à côté. Ils ont dû entendre l'hymne canadien et ce n'était pas celui qu'ils voulaient entendre. Cette fois, cela leur a fait du bien de chanter l'hymne tricolore. Leur complicité se perçoit autant sur la plus haute marche du podium que dans leur parfaite synchronisation sur la glace de Pékin. En tout, ils ont exécuté quatre minutes et vingt secondes de grâce et de prouesses techniques. Une danse pour transmettre des émotions, ressenties jusqu'à Clermont-Ferrand, chez la mère de Gabriella Papadakis. Cela fait presque deux décennies qu'ils s'entraînent ensemble tous les jours. Autant de temps qu'ils ont passé ensemble pour rechercher l'excellence. En 2008, Guillaume Cizeron ambitionnait déjà de patiner au plus haut niveau, à l'international. Aujourd'hui, ils sont la preuve que les adolescents ont parfaitement le droit de rêver. T F1 | Reportage S. Rang des Adrets, Y. Hovine.