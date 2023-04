Dark stores : bientôt interdits des centre-villes ?

Derrière ces vitres opaques, il y a des magasins pas comme les autres. Dans le lieu, les clients ne rentrent pas, mais ce sont les salariés qui préparent vos commandes. Elles sont livrées en scooter jusqu'à votre porte, c’est le principe du dark store. C’est pratique, mais gênant pour les riverains. À Lyon, il en existe une dizaine, mais dans trois mois les règles vont changer. Les dark stores ne pourront plus s'implanter ou ils veulent. C'est un soulagement pour ce commerçant, Philippe Roy. Un nouveau décret considère maintenant les dark stores comme des entrepôts. Cela donne plus de pouvoir aux mairies, elles pourront choisir leur lieu d'installation. Ce dark store installé à Lyon il y a moins d’un an, a déjà fait beaucoup d'efforts pour mieux se faire accepter par le voisinage. Se faire discret, une stratégie essentielle pour la survie de son magasin en centre-ville. Ce dark store livre 100 clients par jour dans un rayon de quinze kilomètres. Au total, plus de 145 dark stores se sont implantés en métropole en quelques années. TF1 | Reportage S. Prez, D. Paturel