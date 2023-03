Data centers : pourquoi ils jettent l'ancre à Marseille

Vous ne le saviez peut-être pas, mais sur le port de Marseille, on ne trouve pas que des bateaux ou des activités logistiques de transports. On y échange aussi une autre ressource précieuse, capitale pour les entreprises des données numériques, que l'on appelle "data". Elles sont stockées dans des bâtiments très sécurisés, car aujourd'hui, ces données valent de l'or. Près de 4 000 mètres carrés au sol, l'ancienne chaudronnerie maritime a été réhabilitée depuis cinq ans, pour accueillir les données de 500 clients. D'ici, entreprises, services publics, opérateurs téléphoniques stockent et échangent leurs données via ce que l'on appelle un "hub". Comment Marseille a-t-elle réussi à devenir aujourd'hui le septième hub mondial d'échanges de données ? C'est grâce à sa situation, son port et surtout des câbles sous-marins de fibres optiques, qui arrivent ici et relient Marseille, l'Europe au reste du monde. Depuis huit ans, 400 millions d'euros ont été investis sur le grand port maritime et les projets de data centers se multiplient dans la ville. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba, N. Carme