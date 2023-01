Dauphins échoués : que se passe-t-il sur les côtes françaises ?

Les images choquantes se sont multipliées ces dernières semaines. 127 dauphins ont été retrouvés échoués sur les plages atlantiques, souvent lacérés. Dernière grande découverte macabre, cinq de ces mammifères sans vie au Cap-Ferret. "Pour nous, c'est quand même un animal qui est attachant à la base. Donc, c'est vrai que ça fait quelque chose de particulier à chaque fois qu'il y en a un qui est échoué", confie un homme. Le phénomène se répète et s'amplifie ces dernières années, alors que les dauphins se rapprochent de plus en plus de nos côtes. "Maintenant, les conditions climatiques font que les corps sont plus facilement charriés en hiver. On a plus de tempêtes, plus de courants. Les dauphins meurent toute l'année. Donc toute l'année, en mer, on a des captures accidentelles, des collisions et des décès qui sont issus d'autres causes", s'exprime Victoria Pouey-Santalou, président de l'association "One Ocean". Mais ceux qui sont pointés du doigt dans cette affaire, ce sont les pêcheurs à l'origine de captures accidentelles, comme sur les images dans la vidéo en tête de cet article, tournées l'été dernier par une association. Au port d'Arcachon, un patron pêcheur a choisi d'agir. Il a fait installer un dispositif répulsif de dauphins. TF1 | Reportage S. Petit, C. Devaux, D. Bertaud