Dauphins : le grand bleu en Egypte

C'est un animal gracieux, curieux et particulièrement malin. Ils évoluent en groupes dans les eaux turquoise de Sataya. Ils se laissent approcher, presque toucher. Les dauphins à long bec vont jouer avec nous pendant plus d'une heure. Nous sommes à plus de 120 km des côtes égyptiennes. Sataya reef est un récif corallien de 900 mètres de long perdu dans la mer rouge. Un sanctuaire pour les dauphins et pour les approcher, il faut plonger en apnée. Sous l'eau, ils nous offrent un balai aquatique. Ils sont une trentaine à nager en rangs serrés. Mais dès que l'on s'approche d'eux, le groupe accélère à 60 km/h. Pour les suivre, seule solution se faire tracter par un bateau rapide. Nous restons à quelques mètres d'eux sans jamais couper leur trajectoire pour ne pas les effrayer. Des face-à-face de courte durée particulièrement intense. La vie s'y dévoile, le temps d'une respiration. Les dauphins chassent la nuit lorsque les poissons et les calmars remontent à la surface. En journée, ils s'amusent avec les plongeurs parfois envahissants. Une règle d'or ici : éviter tout contact ! Une centaine de touristes débarquent chaque jour pour nager avec eux. Une heure maximum sous le contrôle des autorités. Certaines zones sont interdites à la baignade pour préserver les animaux. Sataya reef est un concentré de vie marine. Le lagon est entouré d'une barrière de corail exceptionnelle. Un refuge indispensable pour beaucoup de poissons. Une expérience à ciel ouvert, car pour l'instant, les coraux résistent à la pollution et au réchauffement climatique. Deux cents dauphins à long bec vivent dans ce lagon pour se nourrir, se reproduire et élever leurs petits. L'équilibre est donc fragile entre le tourisme et la conservation de ce milieu sauvage, entre la découverte de notre planète et sa préservation. TF1 | Reportage L . Romanens, J. Berville