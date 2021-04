De bonnes nouvelles dans ce monde en crise ? Le regard de François Lenglet

Selon François Lenglet, l'épidémie est fini pour la bourse. Cela parce que la généralisation du vaccin va protéger les populations. Il est vrai que l'on sous-estime probablement le rebond économique qui se prépare. En témoigne les plus de 900 000 emplois créés aux États-Unis en mars ou bien le redémarrage que nous avons connu dans le pays entre les confinements. La reprise est donc à portée de main, mais pas au même rythme sur tous les continents. C'est la Chine qui fait la course en tête, qui a retrouvé son niveau d'activité avant la crise dès 2020. L'Amérique suit de près. Elle aura effacé la crise à la mi-2021. Quant à la zone euro, il faudra attendre 2022. Si les autres continents repartent, c'est parce qu'ils ont maîtrisé l'épidémie. La Chine l'a fait en contrôlant strictement les déplacements des citoyens et ses frontières. L'Amérique, grâce à la vaccination rapide et massive. L'Europe n'a réussi ni l'un ni l'autre.