Pas-de-Calais : des enfants blessés par la foudre

Dans le département du Pas-de-Calais, à Saint-Nicolas-lez-Arras, une foudre est tombée sur un terrain de football ce mardi 4 juin 2019, en fin d'après-midi, pendant un très violent orage. Elle s'est abattue durant l'entraînement de jeunes joueurs, et a touché trois d'entre eux. Les secours ont été dépêchés sur place. L'un des adolescents serait grièvement blessé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.