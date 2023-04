De Cayenne à Paris :la route de la drogue

À quelques kilomètres de Cayenne en Guyane, dans un aéroport modeste, tous sont contrôlés avant même d'entrer, car c'est l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne dans l'Hexagone. Le prochain vol pour Paris est dans trois heures. Et un Nigérien vient de se faire arrêter. Son profil était suspect, il passe aux aveux. Il a avalé des boulettes de cocaïne qui ressortiront par voie naturelle. Autrement dit, il fait la mule pour le compte d'un réseau de trafiquants de drogue. Presque banal pour des policiers habitués à voir quotidiennement des mules de tout profil. Comme toutes les mules, ce jeune homme risque l'overdose à tout instant. L'intéresse sera transporté d'urgence à l'hôpital de Cayenne. Selon un spécialiste, les mules en avalent en moyenne 5 à 800 grammes, et parfois plus d'un kilo. Faute de moyens en Guyane, il est impossible d'arrêter toutes les mules. Malgré les contrôles considérablement renforcés, des mules passent encore dans les deux vols quotidiens vers Paris. Le pic a, semble-t-il, été atteint en 2022. Et ce flux n'est pas simple à tarir, sur un continent où la production de drogue explose. Quel est le profil de ces mules ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Lefebvre, P. Véron