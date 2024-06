De gauche à droite : l'heure des grandes négociations

Comme lundi 10 juin, le Premier ministre, Gabriel Attal, a joué au chat et à la souris avec les caméras. Pas un mot depuis dimanche, et l'annonce surprise de la dissolution par le président, Emmanuelle Macron. Dans le camp présidentiel, l'heure est aux grandes manœuvres. En coulisses, les réunions s'enchaînent pour affiner la stratégie. Il s’agit de Gabriel Attal, avec les députés, ce mardi 11 juin, matin, à l'Assemblée, ce midi, à l'Élysée, déjeuner et conciliabule autour du président et des chefs de la majorité. Et face aux rumeurs, le président prend les devants, et il le dit, même en cas de victoire RN dans un mois, il ne démissionnera pas. La majorité qui observe l’alliance nouvelle passée entre le RN et LR, Édouard Philippe, président du parti “Horizons” et ancien Premier ministre, ne mâche pas ses mots, “je la trouve consternante et contre-nature”. Et comme Bruno Le Maire, ou Gérald Darmanin, tous tendent la main aux Républicains, opposés à cet accord. Les grandes manœuvres aussi sont en cours à gauche. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chantrait, M. Guénégan, F. Jolfre