De gauche à droite : l’heure des grandes négociations

Il aura fallu attendre 48 heures après la défaite de son parti aux Européennes pour entendre enfin le Premier ministre se réengager. Dans le camp présidentiel, on réfléchit à la stratégie. On tend aussi la main aux Républicains, en appelant à un large rassemblement. Gérald Darmanin appelle à un rassemblement, notamment de toutes les personnes de la droite et du centre qui veulent éviter le Rassemblement national qui a parfois des désaccords avec le président de la République. Car le fait du jour s’est déroulé à droite, quelques heures plus tôt avec l'annonce fracassante d'Éric Ciotti, un pacte avec le Rassemblement national dénoncé en interne. Plusieurs poids lourds du parti demandent la démission du président des LR. Jordan Bardella affirme avoir un accord avec plusieurs dizaines de députés républicains. Le Rassemblement national ne s'alliera finalement pas avec Reconquête. À Gauche, si le principe d’un accord est acté depuis hier, les discussions sur la ligne sont toujours en cours. Des partis, pressés par le temps, tous ont jusqu'à ce dimanche 16 juin, pour établir la liste de leurs candidats. TF1 | Reportage A. Tassin, S. Caffin