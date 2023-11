De la glace comme du cristal : le mystère du lac gelé

C’est comme un sentiment de légèreté, une impression de marcher sur l’eau. Un couple d’Alaska patine sur un lac gelé et en profite pendant un long moment, car il sait que le phénomène est rarissime. On appelle cela une fenêtre de glace quand le froid et l'air sec créent une couche de glace transparente qui laisse tout voir au fond du lac. Il n’y a pas d'inquiétude. Malgré les apparences, il y a dix centimètres d'épaisseur, assez pour patiner en toute sécurité. C'est ce que nous explique l'homme chanceux qui a filmé les images, Luc Mehl, un guide de randonnée. L'endroit est reculé, au fond du parc de Chugach. Il est accessible après une randonnée de sept kilomètres. Alors quand vous arrivez à ce lac de haute montagne, la glace translucide agit, telle une récompense, comme pour une autre famille qui n'en finit plus de glisser en apesanteur. C’est un phénomène rare qui avait déjà été observé, il y a quatre ans, sur le lac Baïkal, en Russie. C’est à chaque fois le même émerveillement. TF1 | Reportage A. Monnier; M. Derrien