De la main de Dieu à l’ami des dictateurs, retour en images sur la vie de Diego Maradona

C'est son talent et uniquement son talent qui aurait dû lui permettre de devenir le plus grand footballeur de son temps. Le 22 juin 1986, Diego Maradona élimine tout seul l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Pourtant, quatre minutes plus tôt dans le même match, c'est en trichant qu'il devient une légende. Un but qu'il a lui-même baptisé "la main de Dieu", en toute simplicité. Sa vie est une revanche sur une enfance pauvre dans une banlieue sud de Buenos Aires. C'est le football qui le sort de la misère et sa virtuosité qui va le rendre populaire. En Argentine, puis en Europe comme à Naples, Maradona devient l'idole du peuple et de la rue, qui le célèbre pour ses victoires, mais lui pardonne sa toxicomanie ou ses liens avec la mafia. Toute sa vie, Diego cultive cette confusion. On lui consacre des films et des chansons. El Pibe de Oro, le garçon en or devient l'ami des contestataires, des dictateurs et des révolutionnaires. C'est à Cuba chez Fidel Castro que Maradona multiplie les cures de désintoxication, car chez lui, succès rime avec excès. La drogue, les conquêtes et la nourriture, c'est la vie qu'il a souhaitée, parfois provocant souvent repentant. Pourtant, de sa carrière d'entraineur, il ne restera pas grand-chose, car sa vie d'avant dans la lumière a toujours fait de l'ombre à sa reconversion sur le banc. Très affaibli par de nombreux ennuis de santé, Maradona avait été opéré début novembre d'un hématome cérébral. Ce soir, les Argentins viennent se recueillir devant sa maison. Ils viennent se souvenir du joueur, celui qui voulait que le football soit beau. Ils viennent se souvenir du jeune homme de la rue qui rêvait d'aller toujours plus haut. Reste un prénom, éternel Diego.