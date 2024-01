De la montagne à la mer : les merveilles de l'hiver

Elle vous accueille à sa façon. Des bourrasques incessantes, un froid saisissant, et le soleil qui apparaît et disparaît au grès des sommets. La vallée de Freissinières offre une nature glaciale et grandiose. Prêts à l'affronter, des passionnés d'escalade et de sports extrêmes viennent du monde entier jusqu'ici. Dans un hameau des Hautes-Alpes, le temps s'écoule très lentement. Il semble même s'être arrêté. Le soleil n'y passe plus au-dessus des cimes pendant deux mois de l'année, aucune ombre. Un paysage d'hiver qui contraste avec cette petite Sibérie, comme on la surnomme, où seules nos ombres semblent nous accompagner au son des raquettes sur la neige fraiche. La glace est suffisamment épaisse pour le traverser sans crainte. Douze lacs gelés ponctuent le sentier des Bouillouses à 2000 m d'altitude au cœur des Pyrénées. Les animaux sont partout, des biches et d'autres plus discrets. S'offrir une parenthèse dans une immensité déserte, côtoyer des paysages divers, grandioses, n'est pas réservé exclusivement à la montagne. Ils sont aussi venus savourer la tranquillité. Face à la Méditerranée, des promeneurs bien emmitouflés se retrouvent chaque semaine pour arpenter la Côte Bleue. Ils la connaissent par cœur, mais l'hiver, elle leur appartient presque. À deux heures de marche, ils peuvent atteindre la calanque de l'Erevine. Son eau turquoise en toute saison donne tout son sens au nom de Côte Bleue. Au cœur de l'hiver, nul doute que ces paysages marins, comme ceux des montagnes, nous invitent à la contemplation. TF1 | Reportage N. Pellerin, A. Charles-Messance