De la sécheresse aux inondations : en un an, tout a changé

Depuis trois mois, en Meurthe-et-Moselle, il est tombé plus de 267 mm de pluie, c’est l’équivalent d’un mois de précipitations de plus que la normale. Le résultat est bien visible chez Florian Segault, un agriculteur, sa citerne récupère l’eau de pluie pour abreuver les vaches, 50 000 litres au total. Seul petit revers, avec les sols gorgés d'eau, il est pour l’instant impossible de sortir les bêtes dans les champs. Autre endroit où la situation s’améliore, du côté d’Arlanc, dans le Puy-de-Dôme. Il y a un an, nous étions avec Jean Savinel, le maire, le remplissage du château d’eau devait se faire par camion-citerne, en raison de la sécheresse et du manque d’eau. Aujourd’hui, le niveau est enfin revenu à la normale, mais la vigilance est de mise. Malgré la pluie tombée sur une large partie de la France, à certains endroits, les réserves en eau sont toujours à un seuil critique. Un an s’est écoulé, dans la vallée de l’Agly, dans les Pyrénées-Orientales, toujours pas une goutte d’eau dans la rivière et toujours des restrictions pour les habitants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Topenot, A. Erhel, C. Emeriau