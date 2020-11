De l’électricité dans l’air en Floride, un des Etats clés pour l’élection

En Floride, la plupart des citoyens ont déjà voté ces deux dernières semaines. Avec le vote anticipé, ils en ont profité. Plus de six électeurs sur dix ont voté par avance. Conséquence, les bureaux de vote sont déserts et il n'y a aucune file d'attente. Une situation inédite pour les sœurs Lori et Joanne qui sont désoeuvrées. Un étrange spectacle alors que la participation battra sans doute tous les records. Avant même l'ouverture ce mardi matin, elle atteignait en Floride 94% de celle d'il y a quatre ans. Les électeurs sont fatigués par cette campagne particulièrement tendue en Floride, l'un des États clés de cette élection. Avec ces 22 millions d'habitants qui élisent 29 grands électeurs, elle est quasiment indispensable pour remporter la victoire à la Maison-Blanche. Lors du tournage, nos équipes sont tombées sur un rassemblement inimaginable dans l'Hexagone. Des centaines de supporters de Donald Trump se sont rassemblés sur un carrefour très passant. Sur le trottoir d'en face, une poignée de militants démocrates.