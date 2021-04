De l’oxygène fabriqué sur Mars : la prouesse du rover Perseverance

Six grammes d'oxygène, c'est ce que le robot Perseverance a réussi à fabriquer aujourd'hui sur Mars. C'est peu, mais pour ceux qui rêvent d'envoyer des hommes un jour sur la planète rouge, c'est essentiel, de l'oxygène, il en faudra beaucoup pour les humains et surtout pour la fusée. "Aujourd'hui, quand on parle d'oxygène, on parle tout de suite respiration pour les astronautes. C'est vrai que ça peut servir, mais ce n'est pas grand-chose parce qu'un astronaute va consommer à peu près 300 kg d'oxygène par an. Par contre, pour faire repartir des astronautes de Mars, il leur faut autour de 50 tonnes d'oxygène", a indiqué Michel Viso, exobiologiste au Centre national d'études spatiales (CNES). Si la fabrication de l'oxygène dans une atmosphère composée à 96% de dioxyde de carbone est possible, c'est grâce à un appareil de la taille d'une batterie de voiture, baptisé MOXIE. Pour Sylvestre Maurice, l'un des Français qui travaillent avec la NASA sur la mission Perseverance, le procédé est prometteur. "On a absorbé l'atmosphère de Mars à l'intérieur du rover. C'est du CO2 à basse pression, on l'a mise sous pression, on l'a chauffé jusqu'à 800°C pour en extraire de l'oxygène ultra pur", a expliqué l'astrophysicien.