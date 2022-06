De nombreux départements touchés par les orages

En à peine quelques minutes, cette rue de Gevrey-Chambertin, en Côte-d’Or, est devenue un terrain de boue. Une pluie diluvienne et des vents violents. Un épisode court mais intense qui a contraint les habitants à se réfugier, notamment dans une pharmacie inondée où les clients ont aidé à évacuer l’eau. Ces orages très violents continuent de traverser le pays. À Sablé-sur-Sarthe, l’eau est entrée jusqu’à l’intérieur d’un supermarché. Mardi soir, à Bourges, la grêle, soudaine, n’a pas empêché de célébrer la fête de la musique. Et cela, même quand des ruisseaux se formaient dans le centre-ville. Mais l’ambiance festive n’a pas duré. La grêle a gagné en intensité, et les vents ont soufflé de plus en plus fort jusqu’à arracher les toits de ces maisons. Dans les régions touchées par ces intempéries, la nuit du mardi a été chaotique, comme à Thionne, dans l’Allier. En plus de la grêle, parfois, c’est la foudre qui a frappé des habitations à Montmorillon. Quand les pompiers sont intervenus, les feux n’étaient pas encore totalement maîtrisés. Depuis lundi, dans les départements touchés par ces orages, les pompiers sont déjà intervenus près de 2 000 fois. T F1 | Reportage I. Bornacin, E. Vinzent, P. Delannes