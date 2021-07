De nombreux soignants des Ehpad encore rétifs à la vaccination

À l'Ehpad de Sainte-Marie de Metz, 70 soignants accompagnent 100 résidents. Pourtant, 40 % de ses employés ne sont pas vaccinés. Depuis lundi soir, tous les réfractaires au vaccin comme Bérangère, agent d'accueil, ne décolèrent pas après les annonces du président de la République et le risque de perdre leur emploi. Une jeune aide-soignante du centre affirme qu'elle n'était pas d'accord pour faire le vaccin, car il n'y avait pas assez de recul. Désormais, elle a décidé de se faire vacciner. Une décision appréciée par ses collègues et par les résidents, pour qui, la vaccination ne doit plus être une option en Ehpad. La direction de l'Ehpad espère ne pas perdre trop de soignants qui ne seraient pas vaccinés le 15 septembre. Mais le plus urgent, c'est de savoir comment gérer l'accueil de la quarantaine de visiteurs extérieurs quotidiens, professionnels ou familles. Tout cela avec un pass sanitaire ou un test négatif obligatoire à partir du mois d'août. Certaines familles s'inquiètent déjà de ne plus pouvoir visiter leurs proches. Mais personne ne souhaite non plus revivre les moments difficiles qui ont marqué l'établissement l'an passé avec 16 décès dus au Covid.