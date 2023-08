De nouveaux éboulements à craindre en Savoie ?

En haut de la falaise, 3 000 mètres cubes de roches sont encore instables. Des agents de la SNCF inspectent la paroi avec des drones. Mais avec la pluie, le terrain est trop risqué. Impossible d'intervenir pour l'instant. Les rochers jonchent encore la route départementale. Cet éboulement n'est pas le premier, dans une pétition, élus et habitants demandent la fermeture de cette portion, et la création d'un échangeur pour emprunter l'autoroute, jugée moins dangereuse. Mais la Route nationale 43 ne devrait pas rouvrir avant jeudi 31 août. En attendant, une déviation a été mise en place. Habitants et touristes doivent circuler dans des ruelles et faire un détour de quinze minutes. Les camions sont interdits. Pour rejoindre Turin, le tunnel du Mont Blanc est saturé. À Modane, les commerçants attendent leur livraison. Dès ce 29 août soir, des convois seront organisés pour les approvisionner. Pour les usagers du rail, il faudra être patients. Tous les trains entre la France et l'Italie sont à l'arrêt. La météo devrait s'améliorer dès demain, les autorités espèrent pouvoir se rendre sur le site au plus vite. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand